مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11% سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية إلغاء عقوبة الإعدام في غانا السفير الأمريكي: علاقتنا بالسعودية أوسع من النفط بكثير
قالت نيويورك بوست: إن امرأة تركية لقيت حتفها من أعلى جرف صخري بعد لحظات من طرح خطيبها عليها سؤالًا هل تقبلين الزواج بي.
وفي التفاصيل، كانت يشيم دمير وخطيبها نظام الدين غورسو يحتفلان عند غروب الشمس وسط منظر خلاب في أعلى جرف مشهور بمدينة كاناكالي الموجودة شمال غرب تركيا.
وبعد عرضه الزواج على يشيم، عاد نظام الدين إلى سيارته لجلب الطعام والشراب الخاص بالاحتفال عندما سمع صرخة خطيبته، فهرع للمكان الذي تركها فيه ليجدها سقطت من ارتفاع يزيد على 100 قدم.
وقال الرجل لوسائل إعلام محلية في وقت لاحق: اخترنا هذا المكان لتبقى لنا ذكريات رومانسية بخصوص العرض. حدث كل شيء دفعة واحدة. لقد فقدت توازنها وسقطت على الأرض.
ونجت يشيم البالغة من العمر 39 عامًا في البداية من السقوط الهائل، حيث طلب خطيبها على الفور المساعدة، لكن بعد 45 دقيقة من جهود الإنعاش، أعلن المسعفون وفاتها متأثرة بجراحها.
من المعروف أن هذا الجرف مكان مشهور في المدينة، يرتاده العديد من الناس لمشاهدة غروب الشمس.