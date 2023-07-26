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وسط منظر خلاب بكاناكالي

مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج
المواطن - فريق التحرير

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قالت نيويورك بوست: إن امرأة تركية لقيت حتفها من أعلى جرف صخري بعد لحظات من طرح خطيبها عليها سؤالًا هل تقبلين الزواج بي.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، كانت يشيم دمير وخطيبها نظام الدين غورسو يحتفلان عند غروب الشمس وسط منظر خلاب في أعلى جرف مشهور بمدينة كاناكالي الموجودة شمال غرب تركيا.

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وبعد عرضه الزواج على يشيم، عاد نظام الدين إلى سيارته لجلب الطعام والشراب الخاص بالاحتفال عندما سمع صرخة خطيبته، فهرع للمكان الذي تركها فيه ليجدها سقطت من ارتفاع يزيد على 100 قدم.

تصريح الزوج

وقال الرجل لوسائل إعلام محلية في وقت لاحق: اخترنا هذا المكان لتبقى لنا ذكريات رومانسية بخصوص العرض. حدث كل شيء دفعة واحدة. لقد فقدت توازنها وسقطت على الأرض.

ونجت يشيم البالغة من العمر 39 عامًا في البداية من السقوط الهائل، حيث طلب خطيبها على الفور المساعدة، لكن بعد 45 دقيقة من جهود الإنعاش، أعلن المسعفون وفاتها متأثرة بجراحها.

من المعروف أن هذا الجرف مكان مشهور في المدينة، يرتاده العديد من الناس لمشاهدة غروب الشمس.

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