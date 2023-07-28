مصرع شخصين جراء اصطدام طائرتين بأستراليا

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لقي شخصان مصرعهما جراء اصطدام طائرتين في أستراليا اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، أكدت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار في كابولتشر، بالقرب من بريسبان، بعد تقارير عن اصطدام طائرتين خفيفتين على ارتفاع منخفض عن الأرض.
وأردفت الشرطة في بيانها أن “شخصين كانا على متن نفس الطائرة قتلا في الحادث”.
وتابعت أن قائد الطائرة الأخرى، وهو الراكب الوحيد على متنها، لم يصب بجروح خطيرة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سيجري مكتب سلامة النقل الأسترالي تحقيقًا في سبب التصادم.