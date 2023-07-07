مصرع شخصين ضربتهما صاعقة فوق أعلى جبال أوكرانيا

أجواء ترفيهية ممتعة تحت زخات المطر في موسم صيف عسير 2023 المسعى بين الماضي والحاضر حصيلة ضحايا أمطار باكستان ترتفع لـ 55 قتيلًا عمر السومة يشارك في تدريبات الأهلي بعد نهاية إعارته الإنفاق السنوي على التطوير والابتكار في السعودية سيصل إلى 2.5% قطار يدهس قطًّا بفرنسا والمحكمة تغرم هيئة سكك الحديد آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رياض محرز كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال
ضربت صاعقة شخصين فوق جبل هوفرلا، وهو الأعلى بأوكرانيا، أثناء نزهة، ولقيا مصرعهما في الحال.
ولم تتمكن خدمات الإنقاذ من مساعدة الرجل والفتاة لدى وصولها إلى الموقع، حسبما ذكرت خدمة الدفاع المدني في منطقة إيفانو- فرانكيفيسك أمس الخميس.
كما تلقت امرأة أخرى العلاج في أقرب محطة جبلية، بعد تعرضها لصاعقة.
من المعروف أن قمة جبل هوفرلا هي أعلى قمة جبلية في أوكرانيا، ويبلغ ارتفاعها 2060 مترًا فوق سطح البحر، وهي أحد أكثر المواقع شعبية في جولات التنزه في جبال كاربات الأوكرانية.