مصرع شخصين ضربتهما صاعقة فوق أعلى جبال أوكرانيا

ضربت صاعقة شخصين فوق جبل هوفرلا، وهو الأعلى بأوكرانيا، أثناء نزهة، ولقيا مصرعهما في الحال.

صاعقة في أوكرانيا

ولم تتمكن خدمات الإنقاذ من مساعدة الرجل والفتاة لدى وصولها إلى الموقع، حسبما ذكرت خدمة الدفاع المدني في منطقة إيفانو- فرانكيفيسك أمس الخميس.

كما تلقت امرأة أخرى العلاج في أقرب محطة جبلية، بعد تعرضها لصاعقة.

من المعروف أن قمة جبل هوفرلا هي أعلى قمة جبلية في أوكرانيا، ويبلغ ارتفاعها 2060 مترًا فوق سطح البحر، وهي أحد أكثر المواقع شعبية في جولات التنزه في جبال كاربات الأوكرانية.