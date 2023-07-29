مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في برلين

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لقي شخصان حتفهما في برلين، أمس الجمعة، بعدما قفزا من مبنى سكني هربًا من النيران.
وذكر متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق أنهما توفيا في موقع الحادث، على الرغم من جهود إنعاشهما. وتحدث شهود عيان عن رجل وسيدة، على الرغم من أن فرقة الإطفاء لم تؤكد ذلك.
من المعروف أن الحريق اندلع عند حوالي الساعة 27ر4 بعد الظهر (14.27 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة في الدور الثاني عشر من مبنى سكني مؤلف من 15 طابقًا في حي كروتسبرغ ببرلين.
وصرح شاهد عيان يقيم بالدور الأول من المنزل المقابل بالشارع، ويدعى ماريوس إس، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأنه قام بإخطار فرقة مكافحة الحرائق بمجرد ملاحظة وجود حريق. وسمع أشخاصًا يصرخون طلبًا للمساعدة من داخل المبنى.