مصرع وإصابة 14 في انهيار عقار بالقاهرة

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل من 4 طوابق بحدائق القبة في العاصمة المصرية.
وبحسب وسائل الإعلام، تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بانهيار مبنى بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وانتقل فريق من نيابة حدائق القبة، اليوم، لموقع انهيار العقار المكون من 4 طوابق.
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من انهيار عقار في محافظة البحيرة شمالي مصر. ويتكون المبنى المنهار من 8 طوابق، ويقع في مركز رشيد.