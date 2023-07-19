مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار انهار بسبب الأمطار

قتل 11 عاملاً باكستانيًا وأصيب خمسة آخرون، جراء انهيار جدار بعد هطول أمطار موسمية غزيرة بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

عمال باكستان

وفي التفاصيل، أفاد مسؤول الادارة المحلية نيهيل حفيظ، بأن الجدار سقط على العمال بينما كانوا نائمين في خيامهم بالقرب من مشروع بناء جسر.

وأضاف: تم حتى الآن انتشال جثث 11 عاملا وأصيب خمسة في الحادث بباكستان

وتابع “الحادث وقع فجرًا في أعقاب هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية”، فيما أكدت الشرطة من جهتها هذا النبأ.

يشار إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار موسمية اجتاحت باكستان أواخر يونيو.