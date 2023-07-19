Icon

تعطيل الدوام في المحافظات العراقية بسبب ارتفاع الحرارة Icon أمريكا ترسل صواريخ ناسامز لأوكرانيا Icon الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً Icon لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كانوا نائمين في خيامهم بجوار الجدار

مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار انهار بسبب الأمطار

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
مصرع وإصابة 16 عاملاً باكستانيًا أسفل جدار انهار بسبب الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قتل 11 عاملاً باكستانيًا وأصيب خمسة آخرون، جراء انهيار جدار بعد هطول أمطار موسمية غزيرة بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

عمال باكستان

وفي التفاصيل، أفاد مسؤول الادارة المحلية نيهيل حفيظ، بأن الجدار سقط على العمال بينما كانوا نائمين في خيامهم بالقرب من مشروع بناء جسر.

قد يهمّك أيضاً
الجيش السوداني يعلن استئناف المفاوضات في جدة

الجيش السوداني يعلن استئناف المفاوضات في جدة

مصر تلغي الحفل المثير للجدل للفنان الأمريكي ترافيس سكوت

مصر تلغي الحفل المثير للجدل للفنان الأمريكي ترافيس سكوت

وأضاف: تم حتى الآن انتشال جثث 11 عاملا وأصيب خمسة في الحادث بباكستان

وتابع “الحادث وقع فجرًا في أعقاب هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية”، فيما أكدت الشرطة من جهتها هذا النبأ.

يشار إلى أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار موسمية اجتاحت باكستان أواخر يونيو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم