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تم إرسال فرق الاستجابة للطوارئ

مصرع وإصابة 30 تركيًا في سقوط حافلة من ارتفاع 50 مترًا

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
مصرع وإصابة 30 تركيًا في سقوط حافلة من ارتفاع 50 مترًا
المواطن - فريق التحرير

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انحرفت حافلة ركاب وهي في طريقها إلى مدينة شرق محافظة قارص شرقي تركيا ما أدى إلى انقلابها من فوق منحدر، ومقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين في الحادث.

انقلاب حافلة في تركيا

ووفقًا لصحيفة ديلي صباح التركية، فإن الحافلة سقطت من ارتفاع حوالي 50 مترًا، وفقًا لما ذكره عمدة محافظة قارص، تركر أوكسوز.

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ووقع الحادث صباح الأحد، وجرى إرسال فرق الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك فرق الإسعاف والإنقاذ الطبية والدرك والإطفاء، بسرعة إلى مكان الحادث في تركيا

وعبر جودت يلماز نائب الرئيس التركي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيه في الضحايا، وقال “رحمة الله على مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في حادث قارص المروري، وأتقدم بأحر التعازي لأسرهم، والشفاء العاجل لمصابينا”.

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