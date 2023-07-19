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وقع بين حافلة مسافرين وسيارة معبأة بالوقود

مصرع وإصابة 46 في تصادم مروع بالجزائر

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
مصرع وإصابة 46 في تصادم مروع بالجزائر
المواطن - فريق التحرير

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قتل 34 شخصًا على الأقل وأصيب 12 آخرون في حادث مرور بولاية تمنراست اليوم الأربعاء.

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وقالت الحماية المدنية الجزائرية على حسابها الرسمي في فيسبوك، وقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة “بيك أب” معبأة بالوقود.

وأفاد بيان للدرك الجزائري، بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست في الجزائر ، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة، دون مزيد من التفاصيل.

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