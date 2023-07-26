مصرع وإصابة 76 شخصًا بحادث مروري بالسنغال

أعلن وزير الداخلية في السنغال عن مقتل 24 شخصًا بينهم أربعة أطفال، وأصيب 52 بجروح إثر انقلاب حافلة ركاب صباح اليوم الأربعاء في شمال السنغال.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الحافلة منقلبة على قارعة الطريق ويمكن رؤية أغراض بعض الركاب.

تفاصيل الحادث

وذكر وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدلله ديوم لدى تفقّده الموقع “هناك 76 ضحية بينهم 24 قتيلًا، بين هؤلاء أربعة أطفال، و52 جريحًا”.

ووقع الحادث عند الساعة 07,40 بتوقيتي السنغال وجرينيتش في قرية دييليرلو سيل الواقعة في منطقة لوغا (شمال).

وكان الرئيس ماكي سال قد أعلن في رسالة على تويتر الذي تقرر اعتماد “إكس” تسمية له، أن الحصيلة 23 قتيلًا، فيما كانت أجهزة الإسعاف قد أعلنت أن الحصيلة 22 قتيلًا.

وأفاد الوزير بأن اثنين من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات قضوا لاحقًا؛ ما رفع الحصيلة إلى 24 قتيلًا.

وكانت الحافلة وافدة من قرية في شمال البلاد وكانت تقلّ 76 شخصًا وهو عدد يتخطى قدرتها الاستيعابية المحددة على الورق بـ60 راكبًا، وفق الوزير الذي لم يربط بين الحادث والحمولة الزائدة.

وأكد أحد عناصر الإسعاف بحضور الوزير أن الحادث سببه “انحراف عن المسار أعقبه انقلاب” للحافلة على سقفها.