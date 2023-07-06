مصرع 24 شخصًا بعد تسرب غاز في جنوب إفريقيا

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصرع 24 شخصًا على الأقل بعد تسرب غاز بمنطقة بوكسبورغ في جنوب إفريقيا.

تسرب الغاز في جنوب إفريقيا

ولم ترد تفاصيل عن الحادث، كما لم تصدر أي جهة بيانًا رسميًّا يكشف الملابسات في حادثة تسرب غاز بجنوب إفريقيا

والأسبوع الماضي، لقى 4 أشخاص في مقاطعة كوازولو- ناتال في جنوب شرق جنوب إفريقيا بعد أمطار غزيرة وإعصار.

وتسببت الرياح القوية والأمطار بأضرار في الطرق وبفيضانات في المنازل والمجاري، وفي وقت لاحق، ضرب إعصار شمال مدينة دوربان الساحلية الثلاثاء.

كوارث طبيعية

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيان: “للأسف، تأكد مصرع أربعة أشخاص”.

ويندر تساقط أمطار بهذه الكميات في هذه الفترة من العام، إذ إن موسم الأمطار في كوازولو-ناتال يمتدّ عادة من نوفمبر حتى مارس بحسب السلطات.

وأضافت الهيئة: “نختبر بشكل مباشر الآثار الحقيقية لتغير المناخ خلال فصل الشتاء”.