مصرع 34 سودانيًّا في قصف عشوائي لسوق شعبي بأم درمان

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أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن قصفًا عشوائيًّا أدى إلى مقتل 34 شخصًا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.
وقالت سلطات الصحة السودانية: إن معظم القتلى من تجار سوق (الملجة) وأصحاب عربات النقل في مدينة أم درمان.
واندلعت مواجهات عنيفة يوم الجمعة بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة أم درمان.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدفعية وتبادل الرصاص في الشوارع العامة وأزقة الأحياء، وفقًا لمصادر وشهود في المدينة، بالتزامن مع توجيه مقاتلات الجيش السوداني ضربات جوية متتالية غرب المدينة.
وكان مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، المسؤول عن العمليات العسكرية في قطاع أم درمان، أشار إلى أن قوات عمل خاصة بالجيش تنفذ عمليات نوعية، تستهدف قوات الدعم السريع التي تتحصن بمنازل المواطنين، منوهًا بأن أم درمان ستكون نقطة البداية لتنظيف جيوب القوات المتمردة للانتقال للمرحلة الثانية بمدن الخرطوم وبحري.