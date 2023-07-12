مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية بالنيبال

قضى ستة أشخاص في تحطم مروحية سياحية في النيبال، بعيد إقلاعها في منطقة إيفرست الثلاثاء، وفق ما أعلنت السلطات.

تفاصيل الحادثة

وكانت المروحية التابعة لشركة طيران مانانغ متجهة من لوكلا، بوابة الرحلات الاستكشافية لأعلى قمة في العالم، إلى العاصمة كاتماندو وعلى متنها خمسة سياح مكسيكيين والطيار النيبالي.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان: إن الاتصال مع المروحية انقطع بعد ثماني دقائق من إقلاعها صباح أمس الثلاثاء.

وصرّح المسؤول في مطار تريبوفان الدولي براتاب بابو تيواري لوكالة فرانس برس: “تم العثور على الجثث الستّ ونقلها إلى كاتماندو”.

تحطم المروحية

ونشرت السلطات مروحيتين للبحث والإنقاذ لكن تعذّر هبوطهما في موقع التحطم بسبب رداءة الطقس.

وأوضح تيواري أن “الفرق الموجودة على الأرض نقلت الجثث إلى المروحيتين اللتين تمكنتا من الهبوط في مكان قريب”.

وقالت لاكبا شيربا، وهو من السكان المحليين الذين شاركوا في البحث والإنقاذ: إن المشهد كان “مخيفًا للغاية”.

وتابع: “يبدو أن المروحية ارتطمت في البداية بشجرة ثم تحطمت. لقد أحدثت حفرة صغيرة في الأرض”.

وتزدهر في النيبال شركات المروحيات الخاصة التي تنقل السياح والبضائع إلى مناطق نائية من البلد الواقع في جبال الهيمالايا حيث يصعب الوصول إلى الطرق القليلة الموجودة.