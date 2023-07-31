مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا

أعلن الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التعداد السكاني لمصر زاد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا، ووصل التعداد السكاني لمصر 105 ملايين نسمة في 3 يونيو الماضي.

زيادة سكانية

ولفت عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج حضرة المواطن مساء الأحد، إلى أن الـ 105 ملايين نسمة هو عدد المصريين، ويقدر عدد المصريين في الخارج حسب بيانات وزارة الخارجية ما بين 10 إلى 12 مليون نسمة، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

وأردف أن الدولة تتحرك بشكل متسارع لإبطاء معدل النمو السكاني، وهو ما بدأ يسفر عن نتائج، حيث تراجع عدد المواليد نحو نصف مليون مولود عن 2014، موضحًا أن هناك تقدمًا في ملف مواجهة الزيادة السكانية، ولكنها لا تسمح بالشعور بعائد التنمية.

ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إلى أن الأجيال المقبلة على سن الإنجاب أحجامها أكبر وبالتالي تناقص الإنجاب بالمستوى المطلوب لن يتحقق بشكل سريع.