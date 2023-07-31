Icon

التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد Icon رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن Icon حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك Icon أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري Icon دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة Icon منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن Icon 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة Icon مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة Icon حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية Icon مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تناقص الإنجاب لن يتحقق بشكل سريع

مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التعداد السكاني لمصر زاد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا، ووصل التعداد السكاني لمصر 105 ملايين نسمة في 3 يونيو الماضي.

زيادة سكانية

ولفت عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج حضرة المواطن مساء الأحد، إلى أن الـ 105 ملايين نسمة هو عدد المصريين، ويقدر عدد المصريين في الخارج حسب بيانات وزارة الخارجية ما بين 10 إلى 12 مليون نسمة، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

تطوع رئيس تشاد للقاء قادة الانقلاب بالنيجر

تطوع رئيس تشاد للقاء قادة الانقلاب بالنيجر

وأردف أن الدولة تتحرك بشكل متسارع لإبطاء معدل النمو السكاني، وهو ما بدأ يسفر عن نتائج، حيث تراجع عدد المواليد نحو نصف مليون مولود عن 2014، موضحًا أن هناك تقدمًا في ملف مواجهة الزيادة السكانية، ولكنها لا تسمح بالشعور بعائد التنمية.

ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إلى أن الأجيال المقبلة على سن الإنجاب أحجامها أكبر وبالتالي تناقص الإنجاب بالمستوى المطلوب لن يتحقق بشكل سريع.

زيادة سكانية
زيادة سكانية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم