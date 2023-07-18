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بسبب طقوسه الغريبة

مصر تلغي الحفل المثير للجدل للفنان الأمريكي ترافيس سكوت

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
مصر تلغي الحفل المثير للجدل للفنان الأمريكي ترافيس سكوت
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام مصرية، أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، ألغت حفلة فنان الراب الأمريكي ترافيس سكوت، التي كان مقرراً لها أن تقام في 27 يوليو الجاري، بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته، حيث قررت النقابة عدم إصدار تصاريح لإقامة هذا النوع من الحفلات.

مصر تلغي الحفل

وجاء في بيان النقابة: “بشأن الحفل المقرر إقامته يوم 28 يوليو 2023 بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية في مصر، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير”.

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واردف البيان: “مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري”.

‎وتابع البيان: “وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته، وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري”.

 

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