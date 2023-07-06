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مصير غامض لـ عبدالمجيد الصليهم مع النصر

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
مصير غامض لـ عبدالمجيد الصليهم مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح مصير اللاعب عبدالمجيد الصليهم غامضًا مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد حسم أصفر الرياض لصفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش واقترابه من ضم الإيفواري فوفانا لاعب وسط نادي لانس الفرنسي.

عبدالمجيد الصليهم

وعلى الرغم من تجديد العقد مع اللاعب حتى عام 2026 لكن تركيز النصر على دعم منطقة خط الوسط لديه بصفقتي بروزوفيتش وفوفانا تضع مصير الصليهم مع الفريق الأصفر في غموض كبير.

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ويسعى نادي النصر لضم أقوى الصفقات لديه للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

عبدالمجيد الصليهم
الصليهم – المصدر @AlNassrFC

ويلعب الصليهم في صفوف نادي النصر منذ عام 2020 قادمًا من نادي الشباب.

وكان نادي النصر أعلن اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي بوتافوجو البرازيلي السابق.

 

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