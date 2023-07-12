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عبر أكثر من 46 ألف رحلة

مطارات الدمام تنقل 5 ملايين مسافر في 2023

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
مطارات الدمام تنقل 5 ملايين مسافر في 2023
المواطن - فريق التحرير

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حقق مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية نموًا في الحركة الجوية بنسبة 17٪ خلال عام 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار أكثر من 5 ملايين مسافر.

كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 46 ألف رحلة، بنسبة نمو 14٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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عدد شركات الطيران

ويبلغ عدد شركات الطيران العاملة عبر مطار الملك فهد الدولي 42 شركة طيران، منها 3 شركات وطنية، و39 شركة أجنبية، بزيادة 5 شركات طيران جديدة انضمت للعمل عبر المطار خلال عام 2023م.

وتنطلق رحلات الطيران من المطار إلى 62 وجهة مباشرة، منها 46 وجهة دولية، و12 وجهة داخلية، بزيادة 12 وجهة خلال عام 2023م، منها 10 وجهات دولية ووجهتان داخليتان.

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