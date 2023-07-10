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يزعم أنه يمثل حساب مطار الأحساء الدولي

مطارات الدمام تُحذر من حساب تويتر احتيالي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
مطارات الدمام تُحذر من حساب تويتر احتيالي
المواطن - فريق التحرير

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حذرت شركة ‎مطارات الدمام “داكو”، عامة الجمهور والشركات من حساب ‎عبر موقع تويتر، قام بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل الحساب الرسمي لمطار الأحساء الدولي.

وأشارت مطارات الدمام، في بيان لها عبر “تويتر”، أن هذا الحساب المنسوب لـ”مطار الأحساء الدولي” لا يمت بصلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

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تنبيه من الشركة

من جانبها، أوصت الشركة بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المشار إليه، أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات، أو الاستفسار عن الحركة الجوية في مطار الأحساء الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.

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