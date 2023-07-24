مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا

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استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طلائع المُعتمرين بالورد والهدايا وسط منظومة متكاملة من الخدمات المُخصصة لهم.
ونشر الحساب الرسمي لـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بموقع “تويتر”صورًا توثق استقباله للمعتمرين بالورود والهدايا تزامنًا مع بدء موسم العمرة واستقبال القادمين من الخارج.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة مؤخراً بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج السعودية، عبر كل المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ.
وشددت على تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم.