Icon

موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48 Icon الراجحي: توزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم Icon مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا Icon خطاب الكراهية الدينية يؤصل زعزعة الاستقرار الاجتماعي Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالطائف Icon رياح نشطة وأتربة مثارة وسماء غائمة وسحب رعدية بعدة مناطق Icon الإكوادور تشدد الحراسة الأمنية حول سجونها Icon تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أزمة التعديلات القضائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات المخصصة لهم

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طلائع المُعتمرين بالورد والهدايا وسط منظومة متكاملة من الخدمات المُخصصة لهم.

ونشر الحساب الرسمي لـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بموقع “تويتر”صورًا توثق استقباله للمعتمرين بالورود والهدايا تزامنًا مع بدء موسم العمرة واستقبال القادمين من الخارج.

قد يهمّك أيضاً
بدء تفريغ الناقلة صافر

بدء تفريغ الناقلة صافر

مزايا وثيقة تأمين العمرة تصل 100 ألف ريال

مزايا وثيقة تأمين العمرة تصل 100 ألف ريال

موسم العمرة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة مؤخراً بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج السعودية، عبر كل المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ.

وشددت على تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
السعودية اليوم

6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة...

السعودية اليوم
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي
الرياضة

مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف...

الرياضة
ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل
أخبار أمنية

ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم...

أخبار أمنية
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة...

السعودية اليوم
مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة
العالم

مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان...

العالم