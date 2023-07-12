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ستكون الوجبات نابعة من الثقافة المحلية

مطالبات بمنح الطهاة السعوديين فرصة تقديم الوجبات بالخطوط السعودية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
مطالبات بمنح الطهاة السعوديين فرصة تقديم الوجبات بالخطوط السعودية
المواطن - فريق التحرير

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طالب عدد من رواد موقع “تويتر”، بمنح الطهاة والطباخين والطباخات السعوديات فرصة تقديم الوجبات في الخطوط الجوية السعودية، لما لها من مزايا عديدة.

فرصة الطهاة السعوديين

ونشر حساب نايفكو على موقع “تويتر”، صورة من قطعة بيتزا مقدمة من قبل الخطوط السعودية التي تتميز بتقديم أفضل الوجبات في رحلاتها الدولية والسياحية الداخلية أيضًا.

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وقال “نايفكو” “مؤخرًا طايحين في البيتزا، قطعة خبز مجمدة عليها جبن، غنية بالكوليسترول والسكر، تفتقد لأبسط العناصر الغذائية أو اللذة، واللي أستغربته أنهم يستوردوها من إيطاليا”.

البيتزا

ودعا “نايفكو” إلى منح الفرصة للطباخين والطباخات السعوديات بأن يقدموا أفكار سندوتشات لذيذة وغنية وبربع سعر المستورد.

وعلق على الأمر الكاتب رائد البغلي قائلًا إن “منح فرصة الابتكار للطباخين والطباخات السعوديات راقت لي، وفيها عدة فوائد، من بينها أن السعر سيكون مناسبًا بحكم أن السلعة محلية، ستكون نابعة من ثقافة محلية، وبالتالي ستكون مناسبة للمسافر السعودي والخليجي وربما العربي، وستكون أيضًا فرصة للتعريف بها لدى المسافر الأجنبي.

وأضاف أن هذه الفرصة تسهل الحصول على السلعة كونها محلية، فضلًا عن سهولة التواصل مع الجهة المنتجة وكذلك سرعة وصولها.

وجبات من المطبخ المحلي

ولفت إلى أن فكرة أن تكون الوجبات الغذائية المقدمة على متن الخطوط الجوية مستوحاة من الثقافة المحلية فهي فكرة رائعة للتعبير والترويج عن الثقافة السعودية وهويتها وتراثها في الطبخ.

وأكد أن المطبخ المحلي غني جدًا بالغذاء، وفرصة أن يتم تقديم وجبات دورية مجدولة، مرة من المطبخ الأحسائي ومرة من المطبخ النجدي ومرة من المطبخ الجنوبي ومرة الحجازي.

من جانبه، قال حسن إسميك “أدعم فكرة أن يكون الطباخين سعوديين وقائمة الطعام أغلبها سعودي وبالطبع يجب تلبية رغبة الزبائن من أطعمة مختلفة”.

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