Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد لائحة الاتهام الثالثة من المدعي العام

مطالبات لترامب بوقف حملته الانتخابية بسبب احتمال اعتقاله

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
مطالبات لترامب بوقف حملته الانتخابية بسبب احتمال اعتقاله
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة، اليوم الأربعاء، بعد إعلانه تلقيه رسالة من المدعي العام المكلف بقضيته، سيواجه على إثرها اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول في واشنطن.

استدعاء مفاجئ لترامب

وشكل الاستدعاء المفاجئ من المدعي العام الأمريكي، صدمة كبيرة لمؤيدي ترامب، بينما منافسو الرئيس السابق على الترشح لسباق الرئاسة الأمريكية، طالبوه بوقف حملته الانتخابية بعد لائحة الاتهام الثالثة المحتملة التي سيصدرها المدعي العام بشأن أحداث اقتحام الكابيتول، بحسب “فوكس نيوز”.

قد يهمّك أيضاً
تمديد القبول لمدة يومين في الكليات التقنية

تمديد القبول لمدة يومين في الكليات التقنية

4 نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الحر

4 نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الحر

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة.. تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير”.

احتمال اعتقال ترامب

ولفت المرشح الأوفر حظًّا في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح مهلة قصيرة من أربعة أيام للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني الاتهام والتوقيف.

ويدرس خصوم دونالد ترامب في ترشيحات جديدة للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، في وقت تتزايد فيه احتمالات اعتقال ترامب مما سيقضي على طموح الحزب الجمهوري مجددًا في الحصول على كرسي الرئاسة، ويعزز رصيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لذلك يبحث الجمهوريون عن حلول بديلة.

خصوم ترامب داخل الحزب الجمهوري

من جهته، انتقد حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ترامب في بيان، قائلًا: “لقد قلت منذ البداية إن تصرفات دونالد ترامب في 6 يناير يجب أن تحرمه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى”.

وأضاف هاتشينسون، من أشد المنتقدين لترامب: “أي شخص يحب هذا البلد حقًّا، يجب أن يعلق حملته الانتخابية على الفور. ومن المخيب للآمال أن يرفض دونالد ترامب القيام بذلك”.

أحداث شغب الكابيتول

وقال حاكم ولاية نيو جرسيري السابق كريس كريستي، عبر موقع تويتر: “بصفتي مدعيًا عامًّا سابقًا، أرى أن سلوكه في 6 يناير يثبت أنه لا يهتم ببلدنا ودستورنا”.

وفي سياق متصل، يواجه ترامب بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.

حظوظ جو بايدن

وبحسب استطلاعات الرأي، لا يزال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوفر المرشحين حظًّا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024، لكن رغم ذلك تظهر استطلاعات الرأي أيضًا تصاعد التحديات التي يواجهها من مرشحين يعتزمون منافسته في الانتخابات التمهيدية للحزب.

ويتعين على المرشح للانتخابات، سواء عن الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، الحصول على ترشيح رسمي من حزبه بعد التنافس مع عدة مرشحين داخل الحزب، قبل الترشح لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية. ينطبق ذلك على الرؤساء الذين يسعون للفوز بولاية رئاسية ثانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم