مطالبات لترامب بوقف حملته الانتخابية بسبب احتمال اعتقاله

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة، اليوم الأربعاء، بعد إعلانه تلقيه رسالة من المدعي العام المكلف بقضيته، سيواجه على إثرها اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول في واشنطن.

استدعاء مفاجئ لترامب

وشكل الاستدعاء المفاجئ من المدعي العام الأمريكي، صدمة كبيرة لمؤيدي ترامب، بينما منافسو الرئيس السابق على الترشح لسباق الرئاسة الأمريكية، طالبوه بوقف حملته الانتخابية بعد لائحة الاتهام الثالثة المحتملة التي سيصدرها المدعي العام بشأن أحداث اقتحام الكابيتول، بحسب “فوكس نيوز”.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة.. تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير”.

احتمال اعتقال ترامب

ولفت المرشح الأوفر حظًّا في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح مهلة قصيرة من أربعة أيام للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني الاتهام والتوقيف.

ويدرس خصوم دونالد ترامب في ترشيحات جديدة للحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، في وقت تتزايد فيه احتمالات اعتقال ترامب مما سيقضي على طموح الحزب الجمهوري مجددًا في الحصول على كرسي الرئاسة، ويعزز رصيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لذلك يبحث الجمهوريون عن حلول بديلة.

خصوم ترامب داخل الحزب الجمهوري

من جهته، انتقد حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ترامب في بيان، قائلًا: “لقد قلت منذ البداية إن تصرفات دونالد ترامب في 6 يناير يجب أن تحرمه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى”.

وأضاف هاتشينسون، من أشد المنتقدين لترامب: “أي شخص يحب هذا البلد حقًّا، يجب أن يعلق حملته الانتخابية على الفور. ومن المخيب للآمال أن يرفض دونالد ترامب القيام بذلك”.

أحداث شغب الكابيتول

وقال حاكم ولاية نيو جرسيري السابق كريس كريستي، عبر موقع تويتر: “بصفتي مدعيًا عامًّا سابقًا، أرى أن سلوكه في 6 يناير يثبت أنه لا يهتم ببلدنا ودستورنا”.

وفي سياق متصل، يواجه ترامب بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.

حظوظ جو بايدن

وبحسب استطلاعات الرأي، لا يزال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوفر المرشحين حظًّا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024، لكن رغم ذلك تظهر استطلاعات الرأي أيضًا تصاعد التحديات التي يواجهها من مرشحين يعتزمون منافسته في الانتخابات التمهيدية للحزب.

ويتعين على المرشح للانتخابات، سواء عن الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، الحصول على ترشيح رسمي من حزبه بعد التنافس مع عدة مرشحين داخل الحزب، قبل الترشح لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية. ينطبق ذلك على الرؤساء الذين يسعون للفوز بولاية رئاسية ثانية.