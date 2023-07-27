مظاهرات لإنهاء حصار رئيس النيجر

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قالت وسائل إعلام محلية: إن المئات من سكان العاصمة النيجرية نيامي خرجوا في مظاهرات رفعوا فيها شعارات مؤيدة للرئيس محمد بازوم الذي تحتجزه قيادات الحرس الرئاسي منذ منتصف نهار الأربعاء.
وعلى الرغم من تصريحات أقارب بازوم التي أعلنوا فيها أنه وأسرته بخير حتى الآن، إلا أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بسلامته.
وفيما أعلنت المجموعة التي تحتجز بازوم في النيجر سيطرتها على الإذاعة والتلفزيون وسط أنباء تشير إلى تنفيذها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 5 من الوزراء والمقربين من بازوم؛ إلا أن هنالك تضاربًا في تفسير دوافع المجموعة التي أشارت تقارير إلى أن ما قامت به كان عملًا مطلبيًّا، فيما قالت تقارير أخرى إنها محاولة انقلابية كاملة.
وندد المتظاهرون بما أسموه المحاولة الانقلابية التي قالوا إنها تستهدف النظام المدني الديمقراطي في النيجر الواقعة في غرب إفريقيا. وخرجوا في مسيرات في العاصمة النيجيربة نيامي معبرين عن رفضهم للمحاولة الانقلابية ومطالبين بإنهائها.
يأتي هذا في ظل توتر كبير تعيشه العاصمة النيجرية وسط مخاوف من مواجهات مسلحة بين قوات الحرس الرئاسي والجيش الذي يقول: إنه لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي ويهدد بالتدخل لإنهاء احتجاز بازوم.
#Niger : Les partisans et sympathisants de Mohamed Bazoum dans les rues de Niamey contre les mutins. Ici, devant l’assemblée nationale du Niger. #Bèki_Takè pic.twitter.com/FIrWvlzslj
— KONATE Malick (@konate90) July 26, 2023