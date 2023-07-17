معادن تعلن فتح باب التقديم ببرنامج الدبلوم المتقدم المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن (شركة حكومية كبرى) عن فتح باب التقديم على برنامج الدبلوم المتقدم المنتهي بالتوظيف بالشراكة مع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

مسمى البرنامج:

– برنامج الدبلوم المتقدم في العمليات والصيانة

المزايا:

– مكافأة شهرية قدرها 3300 ريال.

– دورة لغة انجليزية مدتها 15 شهرًا وتدريب تقني.

– تأمين طبي.

– خريجو البرنامج يحصل على دبلوم متقدم في العمليات والصيانة وتبدأ مسيرتهم في شركة معادن.

مناطق العمل:

– مدينة وعد الشمال الصناعية

– مدينة رأس الخير الصناعية

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا