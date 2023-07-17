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بالشراكة مع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر

معادن تعلن فتح باب التقديم ببرنامج الدبلوم المتقدم المنتهي بالتوظيف

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
معادن تعلن فتح باب التقديم ببرنامج الدبلوم المتقدم المنتهي بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن (شركة حكومية كبرى) عن فتح باب التقديم على برنامج الدبلوم المتقدم المنتهي بالتوظيف بالشراكة مع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

مسمى البرنامج:

– برنامج الدبلوم المتقدم في العمليات والصيانة

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المزايا:

– مكافأة شهرية قدرها 3300 ريال.
– دورة لغة انجليزية مدتها 15 شهرًا وتدريب تقني.
– تأمين طبي.
– خريجو البرنامج يحصل على دبلوم متقدم في العمليات والصيانة وتبدأ مسيرتهم في شركة معادن.

مناطق العمل:

– مدينة وعد الشمال الصناعية
– مدينة رأس الخير الصناعية

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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