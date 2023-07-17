معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال

أكملت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” تحويل أكبر دفعة لتسديد الديون في تاريخها بقيمة 3 مليارات ريال، التي نفذتها معادن وعد الشمال للفوسفات وقبل موعدها المحدد.

تقليل تكاليف التمويل

ويعد السداد المبكر خطوة إستراتيجية تهدف إلى تقليل تكاليف التمويل، وجزءاً من إستراتيجية الشركة لتقليل المديونية، علماً بأن هذا الدين يُمثل 7% من ديون شركة معادن.

كما تُعد شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في شمال المملكة، واحدة من أكبر مجمعات إنتاج الفوسفات في العالم، التي تسهم في نسبة 50% من إجمالي إنتاج شركة معادن من الفوسفات، حيث شهدت أعمال معادن في الفوسفات نمواً كبيراً خلال فترة وجيزة، وحققت مراكز متقدمة لتكون ثاني أكبر مصدّر في العالم للأسمدة الفوسفاتية وفي غضون عقد واحد فقط.

سداد الديون المبكر

ويتماشى هذا السداد المبكر مع إطار عمل تخصيص رأس المال الذي أعلنت عنه شركة معادن مؤخراً، مما يعزز التزامها بإدارة منضبطة ومستدامة لرأس المال، نحو دعم رؤيتها الطموحة وخطط النمو، بينما تواصل معادن تعزيز ملف مديونيتها، فإنها تؤكد التزامها باستخدام رأس المال بنهج منضبط، وهو ما يُعد حجر الزاوية في إستراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.