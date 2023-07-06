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تم منعهم من حضور باقي مباريات الدوري المصري

معاقبة 2598 مشجعًا بعد أزمة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
معاقبة 2598 مشجعًا بعد أزمة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
المواطن - فريق التحرير

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اتخذت رابطة الأندية المحترفة المصرية، قرارًا اليوم الخميس بمعاقبة 2598 مشجعًا؛ وذلك بسبب ما بدر منهم بعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي أمس في الجولة الـ 18 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وقررت الرابطة حرمان 2381 مشجعًا من النادي الأهلي من حضور باقي مباريات الفريق حتى نهاية الموسم في الدوري المصري، كما تم حرمان 217 مشجعًا للنادي الإسماعيلي من حضور باقي مباريات فريقهم حتى نهاية الموسم في الدوري.

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وكانت المباراة شهدت توجيه هتافات ضد النادي الإسماعيلي من قبل بعض جماهير الأهلي حيث سخرت جماهير الأهلي من موقف الإسماعيلي الصعب واقترابه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية المصري، بينما قامت مجموعة من جماهير الإسماعيلي بتوجيه السباب لـ الأهلي.

الأهلي ضد الإسماعيلي

وفي مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث استحوذ الأهلي على الكرة لكن دون وجود محاولات هجومية خطيرة على مرمى الحارس أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي.

الأهلي ضد الإسماعيلي

وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الخمسين، سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدف الفوز الوحيد لـ الأهلي بعد تمريرة متقنة من اللاعب خالد عبدالفتاح.

وسجل النادي الإسماعيلي هدفًا بعد ذلك ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن لاعب الإسماعيلي الذي أحرز الهدف.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث يحتاج المارد الأحمر لحصد 5 نقاط فقط من أصل 6 مباريات متبقية له ليفوز بالدوري المصري للمرة 43 في تاريخه، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

الأهلي ضد الإسماعيلي

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