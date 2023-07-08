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استفادت منه 40 ألف زائرة

معرض إثراء وشرف النسائي 2 يحقق أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
معرض إثراء وشرف النسائي 2 يحقق أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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أسدل معرض “إثراء وشرف النسائي 2” الستار عن برامجه المتنوعة، محققًا أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين، حيث استفاد منه أكثر من 40 ألف زائرة مستفيدة، صانعًا الأثر في تجربة قاصدات بـ 20 لغة عالمية على أيدي كوادر نسائية سعودية مؤهلة.

معرض إثراء وشرف النسائي

وحقق معرض “إثراء وشرف النسائي 2” الذي حظي برعاية واهتمام الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس نسبة رضا 98.80 ٪؜ وفق محددات قياس الأثر لمنظومة الحوكمة برئاسة الحرمين صانعًا الأثر في تجربة قاصدات بـ 20 لغة عالمية على أيدي كوادر نسائية سعودية مؤهلة.

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معرض إثراء وشرف

تمكين المرأة

وأكد السديس أن النجاح الكبير الذي حققه المعرض جاء وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز رسالة المعارض عالميًا وحضًاريا بما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وخدمة القاصدين والقاصدات، موضحًا أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا وتميزًا في إثراء تجربة ضيوف الرحمن والذي يمثل امتدادًا لشرف خدمة الحرمين الشريفين، وضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا، وتحت مظلة شعار حج هذا العام 1444 هـ من الوصول إلى الحصول.

ونوه الرئيس العام بجهود ومتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والانسانية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، مما كان له الأثر البالغ في صناعة قصة نجاح حققت أثرًا عاليًا، مؤكدًا أن المعرض يهدف في المقام الأول لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين مترجمًا لرؤية الرئاسة في حسن الوفادة ونشر الهداية للعالمين المنبثقة من رؤية السعودية الطموحة 2030.

السديس

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