الهلال يفكر في التخلي عن جانج هيون سو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس بوتين: وقعنا اتفاقيات عسكرية مع أكثر من 40 دولة إفريقية 1413 مصنعًا غذائيًّا بالسعودية معركة في أمريكا بسبب كيس أرز انطلاق الخدمات التحتية لجميع أحياء عزيزية الخبر معلومات عن ماتياس يايسله مدرب الأهلي الجديد هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول
تشهد الولايات المتحدة أزمة في الأرز، وبدأ المواطنون الأمريكيون في تخزين كميات كبيرة منه، وانتشرت الطوابير أمام المحال التجارية.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: إن أزمة الأرز في الولايات المتحدة بدأت بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات بعد قرار الهند تعليق تصديره.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت انتشارًا لمقاطع مصورة تظهر أعدادًا كبيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة ينتظمون في طابور للدخول إلى المحال التجارية، وآخرين يملؤون عرباتهم بكميات مهولة من الأرز خوفًا من انقطاعه.
فيما انتشر فيديو آخر يظهر فيه بعض الأشخاص يتعاركون بسبب كيس أرز، وتسبب الأمر في حالة من الهلع وعلى رأسهم الهنود؛ كونه الطبق الرئيسي والمفضل على سفرهم، حيث شوهد بعضهم يتسلقون رفوف البقالة بغية الوصول إلى أكبر كمية من أكياس الأرز.