معركة في أمريكا بسبب كيس أرز

تشهد الولايات المتحدة أزمة في الأرز، وبدأ المواطنون الأمريكيون في تخزين كميات كبيرة منه، وانتشرت الطوابير أمام المحال التجارية.

أزمة الأرز في امريكا

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: إن أزمة الأرز في الولايات المتحدة بدأت بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات بعد قرار الهند تعليق تصديره.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت انتشارًا لمقاطع مصورة تظهر أعدادًا كبيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة ينتظمون في طابور للدخول إلى المحال التجارية، وآخرين يملؤون عرباتهم بكميات مهولة من الأرز خوفًا من انقطاعه.

فيما انتشر فيديو آخر يظهر فيه بعض الأشخاص يتعاركون بسبب كيس أرز، وتسبب الأمر في حالة من الهلع وعلى رأسهم الهنود؛ كونه الطبق الرئيسي والمفضل على سفرهم، حيث شوهد بعضهم يتسلقون رفوف البقالة بغية الوصول إلى أكبر كمية من أكياس الأرز.