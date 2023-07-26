مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11% سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية إلغاء عقوبة الإعدام في غانا السفير الأمريكي: علاقتنا بالسعودية أوسع من النفط بكثير
قرر المواطن عبدالله أبو غبران– مزارع- أن يتقاعد مبكرًا عن مهنة التعليم، ليمتهن مهنة الزراعة؛ تنفيذًا لوصية والدته.
يقول أبو غبران في لقاء مع قناة العربية: إن والدته أوصته بشراء مزرعة، وكان يعمل في السابق في مهنة التعليم، فقرر العمل في الزراعة والفلاحة.
وكشف المزارع أبو غبران أنه تغلب على الصعوبات التي كانت تواجهه بالمهنة، من خلال الاستفادة من المزارعين الكبار، فضلًا عن مجموعة المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتبادلون الخبرة في مجال الزارعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة.
ولفت أبو غبران إلى أنه يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته بوادي بن هشبل في منطقة عسير.
معلم يتقاعد مبكرا ليمتهن الزراعة تنفيذاً لوصية والدته.. ويزرع 21 صنفاً من التين النادر في مزرعته بوادي بن هشبل في منطقة #عسير
عبر:
@2266Mariam pic.twitter.com/SFt8OnRNOM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 25, 2023