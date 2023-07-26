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معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته
المواطن - فريق التحرير

قرر المواطن عبدالله أبو غبران– مزارع- أن يتقاعد مبكرًا عن مهنة التعليم، ليمتهن مهنة الزراعة؛ تنفيذًا لوصية والدته.

يقول أبو غبران في لقاء مع قناة العربية: إن والدته أوصته بشراء مزرعة، وكان يعمل في السابق في مهنة التعليم، فقرر العمل في الزراعة والفلاحة.

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التغلب على الصعوبات

وكشف المزارع أبو غبران أنه تغلب على الصعوبات التي كانت تواجهه بالمهنة، من خلال الاستفادة من المزارعين الكبار، فضلًا عن مجموعة المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتبادلون الخبرة في مجال الزارعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة.

زراعة أصناف نادرة

ولفت أبو غبران إلى أنه يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته بوادي بن هشبل في منطقة عسير.

 

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