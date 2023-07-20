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يقام في دولتي أستراليا ونيوزيلاندا للمرة الأولى

معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم الخميس بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 المقامة حاليًا في دولتي أستراليا ونيوزيلاندا.

وتشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة 32 منتخبًا بزيادة 8 منتخبات عن نسخة 2019 التي أُقيمت في فرنسا، حيث شارك في نسخة فرنسا 24 منتخبًا.

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كما للمرة الأولى تقام البطولة بتنظيم مشترك بين دولتين حيث ستقام مباريات البطولة في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا، ونالت مدينة سيدني نصيب الأسد في تنظيم المباريات.

مجموعات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

ويتواجد في المجموعة الأولى منتخبات “ نيوزيلاندا وسويسرا والفلبين والنرويج”.

في المجموعة الثانية يشارك كل من ” أستراليا وكندا ونيجيريا وإيرلندا”.

في المجموعة الثالثة يشارك كل من ” إسبانيا، زامبيا، كوستاريكا، اليابان”.

في المجموعة الرابعة يشارك كل من ” إنجلترا وهاييتي والدنمارك والصين”.

كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

في المجموعة الخامسة ” الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، هولندا، البرتغال”.

في المجموعة السادسة يشارك كل من ” فرنسا، جامايكا، البرازيل، بنما”.

في المجموعة السابعة ” السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا، الأرجنتين”.

في المجموعة الثامنة” ألمانيا، المغرب، كولومبيا، كوريا الجنوبية”.

وكانت انطلقت مباراة الافتتاح في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 صباح اليوم بين منتخبي نيوزيلاندا والنرويج، وفاز منتخب نيوزيلاندا للسيدات بهدف دون رد، بينما فازت أستراليا على إيرلندا بهدف دون رد.

وتُستكمل غدًا مباريات البطولة بإقامة 3 مباريات وهم ” نيجيريا ضد كندا في الخامسة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية”، ” الفلبين ضد سويسرا في الثامنة صباحًا بتوقيت السعودية” و ” إسبانيا ضد كوستاريكا” في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية”.

وكان منتخب أمريكا للسيدات تُوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2019 في فرنسا.

 

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