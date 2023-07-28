معلومات عن ماتياس يايسله مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن تعاقده مع المدرب الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق الأول بالراقي حتى صيف عام 2026.

مسيرة ماتياس يايسله

وبدأ الألماني يايسله مسيرته التدريبية من الفئات السنية، حيث عمل مدربًا لفريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وبعدها تولى منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، حيث أمضى معه موسمين، ومنها قاد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، ومن بعدها أشرف على فريق ليفيرنج النمساوي «درجة ثانية»، قبل أن يقود فريق سالزبورج النمساوي منذ عام 2021 وحتى وصوله إلى الأهلي.

وقاد يايسله فريق ريد بول سالزبورج النمساوي خلال 92 مباراة خلال موسمين، حقق من خلالها 64 انتصارًا، و18 تعادلًا، بينما تعرض للخسارة في 10 مرات، وعلى الرغم من قصر فترته مع الفريق النمساوي إلا أنها كانت حافلة بالإنجازات، حيث حقق الفريق ثلاث بطولات بواقع لقببين في الدوري، وآخر في مسابقة الكأس.

أول قرار من يايسله

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أول قرار من المدرب ماتياس يايسله، وذلك بعد توليه رسميًّا مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الجمعة.

وقال الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في موقع “إكس”: “سيحدد المدرب الألماني يا يسله خلال اليومين القادمين مصير الظهير المقدوني أليوسكي ولاعب الوسط رقم 8”.

وجاء تعاقد يايسله مع الراقي قادمًا من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي حيث مكث مع الفريق النمساوي لمدة عامين من 2021 إلى 2023.

وفي عصر اليوم، أصدر نادي ريد سالزبورج بيانًا رسميًّا، أعلن من خلاله رحيل ماتياس يايسله من منصبه، بعد تلقيه عرضًا خارجيًّا؛ ووصول المفاوضات لمرحلة متقدمة، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق مشوار الفريق في الدوري النمساوي لكرة القدم.

وأشار نادي ريد سالزبورج، إلى أن يايسله لن يكون متواجدًا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المباراة المقبلة، على أن يتولى المهمة مدربه المساعد.