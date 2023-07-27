تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس جامعة حائل تعلن النتائج المبدئية لقبول خريجي المرحلة الثانوية ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة
أعلن نادي الشباب اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق الكروي الأول بالليث خلفًا للمدرب الإسباني مورينو.
وسبق للمدرب الهولندي صاحب الـ 54 عامًا تدريب أندية أياكس أمستردام الهولندي في عام 2017 وتدريب نادي الجزيرة الإماراتي على مرتين حيث كانت الأولى في عام 2018 والثانية من 2019 إلى عام 2023، بينما تولى تدريب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في موسم 2018/ 2019.
وسيتابع كايزر غدًا فريق الشباب ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل توليه المهمة رسميًّا.
ويتواجد نادي الشباب في المجموعة الثالثة في البطولة العربية مع أندية “النصر السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي”.