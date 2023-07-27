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معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق الكروي الأول بالليث خلفًا للمدرب الإسباني مورينو.

مسيرة مارسيل كايزر

وسبق للمدرب الهولندي صاحب الـ 54 عامًا تدريب أندية أياكس أمستردام الهولندي في عام 2017 وتدريب نادي الجزيرة الإماراتي على مرتين حيث كانت الأولى في عام 2018 والثانية من 2019 إلى عام 2023، بينما تولى تدريب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في موسم 2018/ 2019.

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وسيتابع كايزر غدًا فريق الشباب ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل توليه المهمة رسميًّا.

مارسيل كايزر

ويتواجد نادي الشباب في المجموعة الثالثة في البطولة العربية مع أندية “النصر السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي”.

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