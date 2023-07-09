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مع تطبيق اشتراطات القياس العلمي

معلومة صادمة.. درجة الحرارة في الظل هي ذاتها تحت أشعة الشمس

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
معلومة صادمة.. درجة الحرارة في الظل هي ذاتها تحت أشعة الشمس
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن درجة الحرارة في الظل هي نفسها تحت أشعة الشمس في حال تم تطبيق اشتراطات القياس العلمي.

درجة الحرارة في الظل

وأوضح المسند الأمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا إنه علميًا يجب أن يكون مقياس درجة حرارة الهواء في الظل، وأن يكون في صندوق خشبي أبيض إمعانًا في عزل أي مؤثر معدني، أو لون خارجي على درجة حرارة الهواء، وأن يكون الصندوق الخشبي بارتفاع يبلغ ما بين 1.2 – 2م فوق سطح الأرض من أجل البعد عن تأثير سطح الأرض على درجة الحرارة.

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وأضاف “في الصندوق فتحات مائلة يدخل معها الهواء، ولا تسمح لأشعة الشمس بالدخول، من هنا تقاس درجة الحرارة عالميًا وعلميًا، وعليه فلا يصح التعبير بالقول:إن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس بلغت كذا وكذا، فهذا التسجيل لا ينضبط‼ إذ إن حرارة أشعة الشمس المباشرة ستسخن الترمومتر، ومن ثم الجهاز سيعطي درجة حرارة المعدن المشكل لجهاز الترمومتر، وليس درجة حرارة الهواء المستهدف، ومن هنا يقع في الخطأ من يعبر عن “درجة الحرارة تحت أشعة الشمس” فهذا لا يرد علميًا”.

صندوق خشبي

ولفت إلى أن المعلومة الصادمة هي أن درجة حرارة (الهواء) في الظل، هي نفسها درجة حرارته تحت أشعة الشمس.

سبب الحرارة

وأوضح المسند أنه تحت أشعة الشمس المباشرة يستشعر الشخص درجة الحرارة أعلى بكثير من كونه في الظل؛ لسبب بسيط أن أشعة الشمس تسقط على جسمه فتسخنه ومن ثم يشعر بحرارة أعلى، وإلا فإن الهواء المحيط به درجة حرارته نفسها التي تكون في الظل، لأن مادة الهواء ليست جامدة صلبة، بل هي غازية متحركة وتنتقل من مكان مشمس (على سبيل المثال: خارج الصندوق الخشبي) لمكان فيه ظل (داخل الصندوق الخشبي) والعكس بالعكس.

وأكد أن مقياس درجة الحرارة الخارجي في السيارات يقيس الهواء الذي للتو اصطدمت فيه السيارة وهو تحت أشعة الشمس، والنتيجة قريبة من درجة الحرارة في الصندوق الخشبي.

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