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استمرار الدعم الإضافي حتى دفعة يوليو

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن المقصود برسالة الحد المانع من الدعم بشأن تحديد أحقية استفادة الأسر من الدعم.

المقصود بالحد المانع

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، حيث قال السائل: وش يعني الحد المانع؟

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بدوره، رد حساب المواطن على السائل قائلًا: الحد المانع من الدعم هو الحد الذي اذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

استمرار الدعم الإضافي

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، استمرار الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو الجاري.

شروط حساب المواطن

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

 

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