معهد الإدارة العامة يعلن بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي

أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في دبلومات ما بعد الثانوي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج المحاسبة:

– الرياض (رجال / نساء).

– تفاصيل (اضغط هنا).

2- دبلوم إدارة الموارد البشرية:

– الرياض (رجال / نساء).

– جدة (رجال).

– المنطقة الشرقية (رجال).

– تفاصيل (اضغط هنا).

3- دبلوم السكرتير التنفيذي:

– الرياض (رجال / نساء).

– تفاصيل (اضغط هنا).

تاريخ بداية الدراسة:

– يوم الأحد بتاريخ 1445/02/04هـ الموافق 2023/08/20م.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا