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التسجيل ينتهي بتاريخ 1445/01/18هـ

معهد الإدارة العامة يعلن بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
معهد الإدارة العامة يعلن بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في دبلومات ما بعد الثانوي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج المحاسبة:

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2- دبلوم إدارة الموارد البشرية:

– الرياض (رجال / نساء).
– جدة (رجال).
– المنطقة الشرقية (رجال).
– تفاصيل (اضغط هنا).

3- دبلوم السكرتير التنفيذي:

– الرياض (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).

تاريخ بداية الدراسة:

– يوم الأحد بتاريخ 1445/02/04هـ الموافق 2023/08/20م.

موعد التسجيل:

التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م.

طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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