معهد الإدارة العامة يعلن بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي روسيا تدمر مخزناً للحبوب في أوديسا سابك للمغذيات تصدر شحنة يوريا منخفضة الكربون إلى نيوزيلندا السديس: الهوية الجديدة تحمل رسائل التطوير والتحسين والابتكار 4 صفر موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة تجربة وزير السياحة لقوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج
أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في دبلومات ما بعد الثانوي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
1- برنامج المحاسبة:
– الرياض (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
2- دبلوم إدارة الموارد البشرية:
– الرياض (رجال / نساء).
– جدة (رجال).
– المنطقة الشرقية (رجال).
– تفاصيل (اضغط هنا).
3- دبلوم السكرتير التنفيذي:
– الرياض (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
– يوم الأحد بتاريخ 1445/02/04هـ الموافق 2023/08/20م.
– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا