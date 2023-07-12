معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية) ، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي:
1- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد).
التفاصيل: اضغط هنا
2- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).
– جدة
– الدمام
التفاصيل: اضغط هنا
3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).
– الرياض
التفاصيل: اضغط هنا
معهد الإدارة العامة جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الإدارة وتطوير الموارد البشرية للإسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية للملكة العربية السعودية، ومساهمة استراتيجية المعهد في رؤية المملكة 2030 وتتخذ المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها التنموية.
يبدأ التقديم في معهد الإدارة العامة من اليوم الثلاثاء 1444/12/23هـ (الموافق 2023/7/11م) خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/25هـ (الموافق 2023/8/12م).