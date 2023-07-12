Icon

استبدال صمام ميترالي لمريضة بدلاً من آخر حيواني زرعته خارج السعودية Icon بدء الفحص المهني لـ 5 تخصصات للعمالة في سريلانكا Icon القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة Icon السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا Icon معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية Icon إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ Icon الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon بروج للتأمين تستلم موافقة مجلس الضمان الصحي على إعادة التأهيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حضورياً وعن بعد

معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية) ، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي:

البرامج المتاحة:

1- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد).

قد يهمّك أيضاً
فيرمينو يُشارك في مران الأهلي اليوم

فيرمينو يُشارك في مران الأهلي اليوم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

التفاصيل: اضغط هنا

2- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).

– جدة
– الدمام

التفاصيل: اضغط هنا

3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).

– الرياض

التفاصيل: اضغط هنا

نبذه عن المعهد:

معهد الإدارة العامة جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الإدارة وتطوير الموارد البشرية للإسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية للملكة العربية السعودية، ومساهمة استراتيجية المعهد في رؤية المملكة 2030 وتتخذ المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها التنموية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم في معهد الإدارة العامة من اليوم الثلاثاء 1444/12/23هـ (الموافق 2023/7/11م)  خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/25هـ (الموافق 2023/8/12م).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030
محمد بن سلمان

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس...

محمد بن سلمان
لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين
العالم

لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار...

العالم
قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق
آخر الاخبار

قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق

آخر الاخبار
درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق...

السعودية اليوم
موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
الرياضة

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي...

الرياضة
نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

السعودية اليوم
مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد فاغنر
العالم

مصير وزير الدفاع الروسي بعد انتهاء تمرد...

العالم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم