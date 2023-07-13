معهد الحرم المكي الشريف يطلق برنامج بناء الفقيه

أطلق معهد الحرم المكي الشريف أمس، برنامج “بناء الفقيه”، والذي يهدف إلى تقريب علم الفقه وقواعده وأصوله، بأسلوب تعليمي معاصر من خلال المشجرات والخرائط الذهنية، والتمارين والتطبيقات، وحفظ المنظومات التي تعين على ذلك من خلال مسار الدروس العلمية، والذي يدرس فيه الطالب 7 مقررات بمعدل 85 ساعة تعليمية، ومسار المنظومات العلمية والذي يحفظ فيه الطالب 6 منظومات بمعدل 1186 بيتًا.

برنامج بناء الفقيه

وأوضح مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي، أن ما يميز البرنامج طريقة الجمع بين دراسة المتون وحفظها، والمرور على رؤوس مسائل الفقه والأصول والقواعد الفقهية في جميع الأبواب، والعديد من المشجرات والخرائط الذهنية المساعدة لضبط هذه العلوم، والتمارين والتطبيقات والاختبارات الدورية والنهائية لكل مقرر.

استغلال الإجازة الصيفية

وأكد السلمي حرص إدارة المعهد على مشاركة الطلاب، واستغلال الإجازة الصيفية فيما ينمي ملكة الفهم، ويساعد على قوة التحصيل العلمي، ويرفع من نسبة الوعي والإلمام بالمسائل العلمية على يد نخبة من أهل العلم المختصين.