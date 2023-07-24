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التدريب يبدأ 10 سبتمبر المقبل

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
المواطن - واس

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “معهد سرب” عن فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية لتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والعمل في شركة مترو العاصمة (كامكو) المشغلة للمسارين الأول والثاني من قطار الرياض، وذلك في تخصصات (صيانة السكة – صيانة العربات والقاطرات – صيانة الإشارة والاتصالات)، حيث بدأ التقديم على البرامج اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 ويستمر حتى يوم السبت 05 أغسطس 2023، على أن يبدأ التدريب يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

خريجو الكليات المتوسطة

ويستهدف معهد سرب خريجي الكليات المتوسطة (دبلوم) في مجالات (الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات)، وتبلغ مدة البرنامج 11 شهرًا، بمكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال خلال فترة التدريب، على أن يبدأ الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج من 7000 ريال، إضافة إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

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شروط التقديم ببرامج معهد سرب

واشترط “معهد سرب” على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتراوح عمره مابين 26-20 عامًا، إضافة إلى أن يكون حاصلًا على الدبلوم الفني (الكلية المتوسطة) أو مايعادلها في تخصص (الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات أو مايعادله)، وأن يكون المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو مايعادلها، وكذلك اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًا، ولم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأشار المعهد إلى إمكانية الراغبين في الالتحاق بالبرامج التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني srp.edu.sa، كما دعا المتقدمين الذين يرغبون بالاستفسار التقدم بالاتصال عن طريق الرقم 0163263663.

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