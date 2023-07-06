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مفاجأة مدوية بشأن الغواصة تيتان

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
مفاجأة مدوية بشأن الغواصة تيتان
المواطن - فريق التحرير

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بعد مأساة الغواصة تيتان التي فقدت على مقربة من حطام “تيتانيك” في يونيو الفائت وانفجرت في قاع البحر ما أدى لوفاة جميع الركاب على متنها، ظهرت مفاجأة مدوية إلى العلن.

فخلال رحلة سابقة فقد قائد سابق لـ”تيتان” السيطرة عليها، مما تسبب بدورانها في دوائر، وعلق الركاب المذعورون على متنها لساعات، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

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لدينا مشكلة

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها داخل الغواصة، وهي تخرج عن نطاق السيطرة، بينما كان الطاقم المكون من 5 أفراد يغوص على عمق 12500 قدم تحت مستوى سطح البحر، ما دفع القائد سكوت غريفيث للقول: “لدينا مشكلة”.

كما كشف مقطع من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عام 2022، أن الطاقم كان على بعد 300 متر من أنقاض سفينة “تيتانيك” عندما بدأت دافعات “تيتان” بالتعطل.

ويمكن سماع غريفيث وهو يقول: “هناك خطأ ما في دافعاتي. أنا أتجول في نفس المكان”.

 

طاقم الغواصة تيتان

 

دافعات تيتان

إلى ذلك يُزعم أنه تم تركيب إحدى دافعات “تيتان” بشكل غير صحيح، ما تسبب بدفع بعضها باتجاه واحد، بينما تدفع أخرى في الاتجاه المعاكس، وجعل الغواصة في نهاية المطاف تدور في دوائر.

كما كشف الفيلم الوثائقي أن أفراد الطاقم المذعورين اضطروا للانتظار لساعات، بينما عمل المدير التنفيذي لشركة “أوشن غيت” على حل المشكلة من السفينة الأم.

وقالت الراكبة رينيتا روخاس لـ”بي بي سي”: “هل تعرف ما كنت أفكر فيه، نحن حرفياً على بعد 300 متر من تيتانيك، لكننا لن نتمكن من رؤيتها، والشيء الوحيد الذي نقوم به هو الدوران”.


كما أظهرت اللقطات روخاس وهي قلقة تضع رأسها بين يديها، بينما كان الطاقم يعمل على إعادة برمجة التحكم في لعبة الفيديو التي تدير حركة الغواصة.

وأضافت الراكبة: “كنا سعداء للغاية لأننا توصلنا إلى كيفية المضي قدماً. بدأنا في التصفيق داخل الغواصة وقلنا نعم يمكننا الذهاب”.

كانت “تجريبية”
فيما قال الراكب أويسين فانينغ: “كنت أفكر، لا.. لا تقل لي إننا على بعد 300 متر من تيتانيك، وعلينا الصعود إلى السطح”.

وقبل الغوص تم تحذير الطاقم من أن الغواصة كانت “تجريبية” وخطيرة. وتصل تكلفة التذكرة الواحدة للرحلة الاستكشافية إلى 250 ألف دولار للشخص الواحد.

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