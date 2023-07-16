مفاوضات الاتحاد مستمرة مع ليفربول لحسم صفقة فابينيو

تعمل إدارة نادي الاتحاد على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي الدولي فابينيو، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يسعى لضم فابينيو

وكشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات صفقة انتقال فابينيو إلى صفوف الاتحاد، حيث أكد أن إدارة العميد تتفاوض مع ليفربول على تفاصيل الأقساط وشروط الدفع.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، إلى أن فابينيو وافق على الشروط الخاصة بانتقاله إلى الاتحاد بعد الحديث مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، مؤكدًا أن المحادثات مستمرة حتى اليوم.

وكانت صحيفة “ذا أتلتيك”، قد أكدت مؤخرًا أن نادي الاتحاد قدم عرضًا لإدارة ليفربول، من أجل شراء فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن الصفقة في طريقها للحسم قريبًا.

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.