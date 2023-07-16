Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد

مفاوضات الاتحاد مستمرة مع ليفربول لحسم صفقة فابينيو

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
مفاوضات الاتحاد مستمرة مع ليفربول لحسم صفقة فابينيو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي الاتحاد على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي الدولي فابينيو، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يسعى لضم فابينيو

وكشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات صفقة انتقال فابينيو إلى صفوف الاتحاد، حيث أكد أن إدارة العميد تتفاوض مع ليفربول على تفاصيل الأقساط وشروط الدفع.

قد يهمّك أيضاً
إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه

إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه

5 خطوات لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية عبر أبشر

5 خطوات لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية عبر أبشر

نجم ليفربول فابينيو
النجم البرازيلي

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، إلى أن فابينيو وافق على الشروط الخاصة بانتقاله إلى الاتحاد بعد الحديث مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، مؤكدًا أن المحادثات مستمرة حتى اليوم.

وكانت صحيفة “ذا أتلتيك”، قد أكدت مؤخرًا أن نادي الاتحاد قدم عرضًا لإدارة ليفربول، من أجل شراء فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن الصفقة في طريقها للحسم قريبًا.

نجم ليفربول فابينيو
النجم البرازيلي

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم