مفاوضات الهلال مستمرة مع سافيتش

تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها، لحسم صفقة نجم لاتسيو، الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

تطورات مفاوضات الهلال وسافيتش

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي إلى أنه بعد المحادثات الأخيرة بين ميلينكوفيتش سافيتش والهلال، تأكد أن الأمور لم تُحسم بعد، وستسمر المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، أن تشيلسي التقى بوكيل سافيتش منذ أيام، ولكن لم يحدث تطورات حتى الآن، كما أن يوفنتوس مهتم بضمه منذ فترة، ويُمكن أن يضغط لحسم الصفقة قريبًا.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن سافيتش بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة 4 مواسم، وسيحصل على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي حالة ضم النجم الصربي سيكون ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم نجم تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز.

الهلال يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وسافر مؤخرًا إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي هناك يتخلله عدد من المباريات الودية.