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اتفق الجانبان على بذل الجهود الضرورية لحل الأزمة

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وقالت الرئاسة في بيان مشترك بين البلدين، إن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من المفاوضات خلال أربعة أشهر.

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وأضافت الرئاسة: “خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023 – 2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.

تعزيز العلاقات

وجدد السيسي وآبي أحمد “تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة”.

جاء اللقاء على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة من أجل بحث في سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

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