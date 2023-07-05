مقتل جندي وانفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية بجنين

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء رسميًّا عن مقتل جندي خلال تبادل إطلاق للنار مساء يوم الثلاثاء مع بدء الانسحاب من مخيم جنين بالضفة الغربية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية ببدء انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًّا من مخيم جنين.
وشارك الطيران الإسرائيلي في تأمين الانسحاب من مخيم جنين.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالمخيم إلى 11 شهيدًا.
وعمّ، أمس الثلاثاء، إضراب شامل بمدن الضفة الغربية احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين.
وبحسب قناة العربية، تعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.