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وسط مضايقات من طائرات روسية

مقتل زعيم داعش في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
مقتل زعيم داعش في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية في 7 يوليو الجاري.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها إنها نفذت غارة جوية في 7 يوليو أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر، زعيم تنظيم داعش شرقي سوريا.

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وأضاف البيان أن “الغارة نفذتها طائرات MQ-9 نفسها التي تعرضت في وقت سابق من اليوم لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين”.

من جانبه، قال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “لقد أوضحنا أننا سنظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفًا “داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا”.

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