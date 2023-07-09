مقتل زعيم داعش في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية في 7 يوليو الجاري.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها إنها نفذت غارة جوية في 7 يوليو أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر، زعيم تنظيم داعش شرقي سوريا.

مقتل زعيم داعش

وأضاف البيان أن “الغارة نفذتها طائرات MQ-9 نفسها التي تعرضت في وقت سابق من اليوم لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين”.

من جانبه، قال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “لقد أوضحنا أننا سنظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفًا “داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا”.