نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة الأسهم السعودية تغلق مرتفعة مقتل زعيم داعش في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية وفاة أسطورة برشلونة لويس سواريز تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه غير الصالحة للشرب النصر ينسحب من صفقة ويلفريد زاها مسيرة بيليتش تُحفز جماهير الفتح ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع إحباط تهريب 100 كجم من القات بجازان تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أسامة المهاجر بغارة أمريكية في 7 يوليو الجاري.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها إنها نفذت غارة جوية في 7 يوليو أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر، زعيم تنظيم داعش شرقي سوريا.
وأضاف البيان أن “الغارة نفذتها طائرات MQ-9 نفسها التي تعرضت في وقت سابق من اليوم لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين”.
من جانبه، قال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “لقد أوضحنا أننا سنظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفًا “داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا”.