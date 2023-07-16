مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا

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كشفت تقارير إعلامية، أن شخصين لقيا حتفهما في هجوم بسلاح ناري بوسط مدينة بوزنان غربي بولندا.
ووفقًا لبيان المتحدث باسم شرطة بوزنان في بولندا ، أندريه بوروفياك، فإن الحادث وقع بعد الظهر في حديقة مطعم بشارع سانت مارتن، في مدينة بوزنان القديمة، وهي منطقة تشكل مقصدًا للسياح.
وأكمل بوروفياك، أن الهجوم استهدف على الأرجح شخصين. توفي أحدهما على الفور، فيما توفي الآخر في المستشفى.
وقالت الشرطة إن الرجلين من سكان بوزنان، وتتراوح أعمارهما بين 30 و31 عامًا.
وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة الى مكان الحادث. وذكرت وسائل إعلام بولندية أن شهودًا قالوا إنهم رأوا رجلين ملقيين على الأرض وسط كثير من الدماء.
وفتحت الشرطة والادعاء العام تحقيقًا في إطلاق النار.