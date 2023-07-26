مقتل شرطي باكستاني في تفجير انتحاري بمسجد

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أعلنت وسائل إعلام محلية، مقتل شرطي باكستاني شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية، عقب تفجير انتحاري داخل أحد المساجد، أمس الثلاثاء.
وأفادت الشرطة الباكستانية، في بيان رسمي، بأن “انتحاريًّا فجر نفسه داخل مسجد على جانب الطريق عندما حاول شرطي القبض عليه، عقب مطاردة شمال غربي باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل الشرطي”.
ولفتت الشرطة إلى أنه لم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان هناك مصلون داخل المسجد عندما وقع الانفجار في منطقة خيبر، بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان”، لافتة إلى أن المسجد انهار نتيجة الحادثة.