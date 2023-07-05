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أحدث جرحًا قطعيًّا نازفًا

مقتل طفل برصاصة في الرأس يثير غضبًا عارمًا بالأردن

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
مقتل طفل برصاصة في الرأس يثير غضبًا عارمًا بالأردن
المواطن - فريق التحرير

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تسبب خبر وفاة الطفل الأردني سيف الزن، والبالغ من العمر عامين، يوم الجمعة الماضي، في غضب كبير بين الأوساط الأردنية، إثر إصابته بطلق ناري طائش في منطقة الرأس أحدث جرحًا قطعيًّا نازفًا تسبب بوفاته لاحقًا، وفقًا للعربية نت.

مقتل طفل في الأردن

وأصيب الطفل بطلق ناري مجهول المصدر في منطقة المامونية الوسطى في مادبا في بداية القضية، حيث كان الطفل يلعب مع أقرانه في فناء منزله؛ مما أدى إلى إصابته ونقله المستشفى في الأردن وما لبث أن فارق الحياة.

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وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد، عامر السرطاوي، بأنّ فريق التحقيق من إدارة البحث الجنائي وشرطة مادبا والمكلف بمتابعة الحادث، تمكن وبوقت قياسي من إنهاء التحقيقات والوصول لمطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم.

وأُسعف يوم الخميس الماضي للمستشفى في مدينة مادبا طفل من مواليد عام 2022 إثر سقوطه داخل فناء منزله، إذ تبين بعد الكشف عنه إصابته برصاصة في منطقة الرأس وما لبث أنْ فارق الحياة.

وتشكل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة مادبا والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لمطلق العيارات النارية في الهواء.

وذكر الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق باشر بمسح المناطق المجاورة لمكان سكن الطفل الضحية وجمع المعلومات والأدلة واستدعاء عدد من الأشخاص، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة النارية، لتقود كل تلك الجهود للاشتباه بأحد الأشخاص وضبط سلاح ناري بحوزته.

وأردف الناطق الإعلامي، أنه جرى إرسال السلاح الناري المضبوط للمختبر الجنائي لمضاهاته فنيًّا، وتبيّن أنّه ذات السلاح المستخدم. وبالتحقيق مع الشخص المشتبه به، اعترف بإطلاق عيار ناري بالخطأ أثناء تفقّده لسلاحه، وستتم إحالة القضية للقضاء.

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