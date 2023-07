مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في فيضانات الهند

لقي ما لا يقل عن 22 شخصًا مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية في الهند، حيث شهدت هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود، بسبب موجة طقس سيئ تجتاح العالم.

وأفادت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأنه سقط ما لا يقل عن 22 قتيلًا في فيضانات اجتاحت الهند بولايات هيماشال براديش وأوتاراخاند وأوتار براديش وجامو وكشمير والبنجاب، ضمن موجة الطقس السيئ.

وغمرت المياه الطرق في مناطق عدة من العاصمة حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ميلي، وهي أعلى نسبة تُسجل في يوم واحد في شهر يوليو منذ 40 عامًا.

At least 22 people died in floods and landslides in India's Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab https://t.co/1iwlQ69qSr pic.twitter.com/9Xkw0yoRLi

— Reuters (@Reuters) July 10, 2023