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هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود

مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في فيضانات الهند

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في فيضانات الهند
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لقي ما لا يقل عن 22 شخصًا مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية في الهند، حيث شهدت هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود، بسبب موجة طقس سيئ تجتاح العالم.

ضحايا فيضانات الهند

وأفادت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأنه سقط ما لا يقل عن 22 قتيلًا في فيضانات اجتاحت الهند بولايات هيماشال براديش وأوتاراخاند وأوتار براديش وجامو وكشمير والبنجاب، ضمن موجة الطقس السيئ.

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وغمرت المياه الطرق في مناطق عدة من العاصمة حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ميلي، وهي أعلى نسبة تُسجل في يوم واحد في شهر يوليو منذ 40 عامًا.

موجة طقس سيئة

ذكرت وكالة “برس ترست” الهندية للأنباء الأحد الماضي أن 15 شخصًا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في ست ولايات شمال الهند.

وقال المسؤول في إدارة الكوارث أومكار شارما لوكالة “فرانس برس”: إن مناطق “ولايات هيل” كانت الأكثر تضررًا، حيث خلفت الانزلاقات الأرضية ستة قتلى في هيماتشال برادش وحدها وأغلقت نحو 700 طريق.

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