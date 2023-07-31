مقتل وإصابة 20 أمريكيًّا في إطلاق نار جماعي بولاية إنديانا

كشفت شرطة ولاية إنديانا أن شخصًا لقي مصرعه، بينما أصيب 19 آخرون خلال حادث “إطلاق نار جماعي” في حفل كبير بالولاية الأمريكية.

تفاصيل الحادث

وقالت صحيفة ستار برس: إن أفراد شرطة مانسي هرعوا فجر الأحد إلى موقع الحادث بعد تلقي عدة بلاغات عن إطلاق نار في الجانب الشرقي من المدينة بعد الساعة الواحدة ليلا بقليل.

وأضافت الصحيفة، أن القتيل يدعى جوزيف بونر ويبلغ من العمر 30 عامًا.

فيما قالت الشرطة في بيان صحفي: إن الحادث أسفر عن إصابة “عدة” أشخاص، بعضهم في حالة خطرة.

وذكرت ميليسا كريسويل، نائبة رئيس شرطة مانسي: “نظرًا لعدد الضحايا وطبيعة الحادث، تم الاتصال بعدة مراكز أمنية للمساعدة”.

وكان العديد من ضباط الشرطة من بلدة إيتون القريبة من الذين هرعوا لتقديم المساعدة، فيما وصف جاي تورنر رئيس شرطة إيتون الحادث بأنه “إطلاق نار جماعي”.