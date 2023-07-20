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قتلت الشرطة مطلق النار

مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء إطلاق نار في أوكلاند بنيوزيلاندا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء إطلاق نار في أوكلاند بنيوزيلاندا
المواطن - فريق التحرير

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أصيب أكثر من 6 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بنيوزيلاندا اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة Otago Daily Times .

أكثر من قتيل

وبحسب الصحيفة، رجحت الشرطة أن يكون هناك أكثر من قتيل جراء هذه العملية.

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وأردفت الصحيفة، أن هناك ثلاث ضحايا في حالة خطيرة.

وصرح عمدة أوكلاند، واين براون، أن مطلق النار قُتل، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات حتى الآن.

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