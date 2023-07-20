مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء إطلاق نار في أوكلاند بنيوزيلاندا

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أصيب أكثر من 6 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بنيوزيلاندا اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة Otago Daily Times .
وبحسب الصحيفة، رجحت الشرطة أن يكون هناك أكثر من قتيل جراء هذه العملية.
وأردفت الصحيفة، أن هناك ثلاث ضحايا في حالة خطيرة.
وصرح عمدة أوكلاند، واين براون، أن مطلق النار قُتل، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات حتى الآن.