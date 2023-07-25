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بسبب المواجهات بين العصابات

مقتل 18 سجينًا داخل سجن بالإكوادور

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
مقتل 18 سجينًا داخل سجن بالإكوادور
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف سجناء سجن غواياكيل غرب الإكوادور، اليوم الثلاثاء، إلى 18 شخصًا.

المواجهات بين العصابات

وقال مكتب المدعي العام عبر حسابه في “تويتر” إن حصيلة المواجهات بين العصابات في سجن في غواياكيل التي اندلعت منذ السبت الماضي، ارتفعت إلى 18 قتيلا في صفوف السجناء، كما أصيب 11 شخصًا بينهم شرطي.

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سجون

ولفت المكتب  إلى أن المواجهات بين السجناء، دفعت الدولة إلى إرسال 2700 جندي وشرطي لاقتحام السجن في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك للسيطرة على الوضع.

وفي ذات السياق أكد القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال نيلسون بروانيو، أن “مهمة قوات الدعم الحالية هي إعادة النظام في مركز الاحتجاز “السجن” لحماية حياة وصحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم”.

سجناء
سجناء

وأفادت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيان بأن الأمر يتعلق “بمراقبة الأسلحة والذخائر والمتفجرات”.

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