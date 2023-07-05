مقتل 20 شخصًا في حادث حافلة بالمكسيك

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كشفت وسائل إعلام أجنبية عن مقتل 20 شخصاً على الأقل في حادث حافلة بولاية واهاكا في المكسيك
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام بولاية واهاكا المكسيكية أنه ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في حادث حافلة بالولاية الواقعة في جنوب المكسيك.
وفي حادثة منفصلة عثر على عدد من الجثث داخل مقابر سرية في ولاية خاليسكو المكسيكية (غرب)، من قِبل مجموعة أمهات لأشخاص مفقودين في المكسيك، بحسب ما كشفت إحداهن لوكالة فرانس برس.
وصرّحت المنسقة لمنظمة مادريس بوسكادوراس (أمهات باحثات) في ولاية خاليسكو، أونديرا نافارو الثلاثاء، بأنه حتى اللحظة عثر على نحو عشرين جثة.
ولم تعلّق السلطات المكسيكية.